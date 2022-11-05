中區光復鄉競選總部成立，現場湧入大批支持者。（王志偉攝）

選戰將倒數20天，正副總統相繼站台支持，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今在光復鄉成立中區競選總部，總統蔡英文到現場力挺，蔡強調「花蓮需要一位縣長在建設時不會被那盤根錯節的地方利益關係牽絆」，她請Kolas參選，就是要把花蓮還給花蓮人！

Kolas於上月先後在花蓮市區、玉里鎮樂合部落成立北區、南區競總，副總統賴清德兩度站台力挺後，今天下午在光復鄉成立中區競總，光復鄉當地原住民人口約6500人、附近瑞穗鄉4千多人、鳳林鎮也有2千多人，因此阿美族的Kolas選擇在中區成立競總，今天現場也有10位頭目力挺，積極搶攻原住民選票。

蔡總統表示，最近看到地方媒體花蓮更生日報頭版刊登Kolas全版廣告，上面文字寫著「只有新縣長，才能為花蓮打造新機會、新發展」，這是支持者自發性訴說花蓮想改變，也願意改變。

蔡總統讚揚kolas擔任桃園市政府原民局長，提一個政策，幫原民到大都會地區工作者買意外險，他用桃園市府資源，讓每個原民朋友都有30萬元意外險，kolas是很貼心的人。

蔡總統說，這13年來花蓮被同一家族輪流執政，對手善用地方政府的資源，聯合地方派系及利益相關人，形成牢不可破的利益共同體。呼籲花蓮人選出一位不會被盤根錯節的地方利益關係牽絆的縣長，Kolas參選來就宣示要把花蓮還給花蓮人，她的政府是透明、不被利益綁架的政府。

Kolas說，花蓮是屬於花蓮人的，這場選舉是一場運動，不只是原民團結，全花蓮31萬人口，只有30％是原住民，就算原住民統統團結，30％都給Kolas，還是不會贏，呼籲大家要大團結。