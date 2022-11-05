在西班牙巴塞隆納舉辦的2022年世界健美錦標賽，中華隊代表選手傳回捷報，劉明毅在男子形體170公分量級，擊敗22位來自16個國家的頂尖健美運動員，斬獲IFBB國際世界錦標賽金牌，這也是中華隊在國際官方健美健身賽事上最佳成績。

劉明毅賽後特別感謝家人與太太的全力支持，也謝謝中華民國健美健身協會近幾年在台灣的大力推廣IFBB國際總會各項目規定，讓運動員們能選擇自己體態適合的項目，讓更多的運動員參與健美健身運動。

中華民國健美健身協會理事長許安進強調，IFBB國際總會有24個項目，協會陸續引進並推動各項目的教育，讓健美不再只是追求肌肉要大要飽滿，就好比智慧手機，過去只有幾個牌子，到現在有多達數十種牌子，每個人都能挑選自己喜歡的牌子使用，健美也是如此，有男子形體、男子健美、男子古典健美、男子古典形體等眾多項目，運動員選擇適合自己體態的項目比，才能有好成績，如果不瞭解的，也能透過各縣市健美委員會舉辦的裁判講習來學習。

體育署表示，總統蔡英文在獲知運動員奪牌喜訊後，立即拍發賀電恭賀劉明毅的成就，而劉明毅這面世界盃金牌，是中華隊在國際健美總會最高層級賽事世界錦標賽中第1金，選手透過對健美健身的熱情與執著，並經歷長期嚴格訓練，在2022年世界健美健身錦標賽的舞臺展現平日苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績。