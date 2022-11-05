北市一名男子，因前妻多次以臉書及LINE等通訊軟體，傳送「有養小三、通姦外遇」等文字進行騷擾，且還傳給自己的妹妹、弟弟及外甥女等，男子憤而提告，警方日前已依《跟蹤騷擾防制法》函送台北地檢署偵辦。

北市婦幼隊表示，跟騷法第3條規定，對特定人之配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關係密切之人，反覆或持續為違反其意願之跟騷行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。所以女子傳訊給前夫其他家屬，也觸犯了跟騷法，提醒親友也是跟騷法保護的對象。

婦幼隊表示，跟騷法上路5個月，北市共受理164件，其中家暴合併跟騷案類計有69件，當事人雙方關係以「現有或曾有親密關係之同居伴侶」佔75％，家庭成員關係佔25％。

行為人與被害人年齡以30歲至39歲最多、24歲至29歲次之、40歲至49歲第三，行為態樣以「歧視貶抑」與「通訊騷擾」最多，而內容多因分手為求復合，行為人以通訊騷擾、至工作地點及住家守候、甚至以死相逼等方式情緒勒索，造成被害人心生恐懼。

此外，日前有名女子跑到前夫家，雙方因愛犬所有權歸屬發生口角，女子竟持折疊刀毀損前夫家中傢俱及自小客車，致男子心生畏懼報警。警方表示，前妻的行為已威脅男子的人身安全，依跟騷法第18條規定，攜帶凶器或其他危險物品實行跟蹤騷擾行為者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，且毀損物品行為也涉及刑法毀損罪，因此，警方提醒民眾理性處理負面情緒，切勿以暴力行為傷害對方而觸法。

婦幼隊表示，在分手或離婚後，有遭跟蹤騷擾情事發生，除可聲請保護令外，也可至警察機關報案，提起跟蹤騷擾告訴，在保護令核發下來的空窗期，警方將以跟蹤騷擾案件核發書面告誡，約制行為人，以保護被害人人身安全。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。