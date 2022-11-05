新北市警方日前破獲求職詐騙案，追查後連續破獲新北市淡水區與桃園市中壢區2詐團據點，救出遭囚禁的58人，但有3人不幸遭虐死棄屍，獲救的受害者中，有名女房仲還原位於中壢的囚禁現場，她提到自己被關在沒什麼人住的新社區、高樓層，因此，沒辦法從大樓跳出去逃脫，她還指出有女子被凌虐至吐血，她當時雙手遭銬化膿潰爛但仍幫忙CPR。

據《ETtoday新聞雲》報導，受害者女房仲回憶提到，自己被關在沒什麼人住的新社區、高樓層，沒辦法從大樓跳出去逃脫，之前被詐團成員關在浴室裡，她觀察發現成員每隔一段時間就會換人，懷疑有其他據點和人質。

女房仲還表示有次她和另1名女子被關在浴室，看到對方疑似受不了凌虐開始吐血，不管雙手遭銬勒到化膿潰爛，忍著痛幫對方做CPR，但是，後來詐團成員放迷煙讓大家暈倒，等她再醒來後，就不見對方的蹤影。

據了解，詐團以「集中營式」管理，受害受中被關押最久的長達40多天，且人數從幾個人陸續增加到35人，詐團成員原本將受害者分別關在2間4、5坪的臥室，但因人數太多已塞不下，才讓部分受害者待在空間較大的廚房，而其中負責看管的詐團成員則是坐客廳沙發，看電視、玩手機，不時對被害人打罵凌辱，還自比是軍中「魔鬼班長」。

受害女房仲還指出，詐團成員防備心強，除了在房間裝監視器監控，每天僅給1餐，連吃完便當的筷子還要回收，就怕被拿來當武器，另外，有些男生因吃不飽喊餓，詐團成員便在食物中下藥，讓他們睡覺不會再吵鬧。

女房仲最後也提到，關了20多天後，聽到門口傳來破門的「碰！碰！」聲響，所有人有如驚弓之鳥，心想不知道又要面臨什麼樣的遭遇，直到聽到傳來「警察！全部趴下！」的聲音，長時間被折磨的心情才如釋重負，終於獲救能回家和家人團聚。