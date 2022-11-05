唯一一場台北市長辯論今天落幕，網友認為國民黨台北市長候選人蔣萬安對於社宅議題比較沒回答到，蔣萬安會後受訪稱，台北市長柯文哲上任喊出要蓋5萬戶，蔡英文也喊出要20萬戶，其實開空頭支票很容易，但是如何落實才是重點，似乎不敢具體承諾目標。

蔣萬安說，針對社會住宅，他剛在辯論會上面談到，未來當然是繼續興建，這是既定政策，但是社會住宅的數量，絕對不是解決市年輕人居住問題的萬靈丹，台北市長柯文哲上任喊出要蓋5萬戶，蔡英文也喊出要20萬戶，其實開空頭支票很容易，但是如何落實這才是重點。

蔣萬安指出，未來除了社會住宅，不只是社會住宅，還需要更多多元政策多管齊下，注重在財務平衡，提高整個行政效率，真正讓年輕人可以願意居住台北、願意留下來。

談到冷氣以租代買政策，蔣萬安指出，這在日本有試行，為了達到節能減碳，對於經濟相對弱勢的民眾或長者，因為他們家中的電器都是屬於比較高耗能，所以未來可以協助他們逐步汰換程低耗能電器。

他說，因為相對比較辛苦、經濟弱勢，日本也提出能夠以租代買方式來協助經濟弱勢的朋友包括長輩，租用比較低耗能的家電，逐步朝向淨零探排、節能減碳的目標。