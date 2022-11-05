（更新最終賽果）中信兄弟暌違3年與樂天桃猿在「台灣大賽」碰頭，系列賽首戰靠著王牌投手德保拉展現壓制力，先發7局僅失2分，打線則在首局先拿3分，9上追加兩分，最終以5比3在首戰開出紅盤，也讓桃猿林泓育的單場雙響炮成為空響。

兄弟去年奪下暌違11年的總冠軍，隊史第8冠也是中信入主球隊後首冠，今年「黃衫軍」以衛冕軍之姿先在季後挑戰賽，以系列賽3勝1敗淘汰味全龍，接下來要與桃猿爭冠。

過去象猿4度在總冠軍戰碰頭，桃猿若是能先搶下1勝後（含先取得1勝優勢）奪冠機率百分百，兄弟必須要克服「首戰魔咒」，首局「黃衫軍」就靠著3支安打、1保送加上說林泓育失誤一口氣攻下3分。

桃猿球迷為了要攻破德保拉，還在本壘後方擺上林襄人形立牌及林襄的大頭照片試圖干擾，但他似乎未受影響，前3局僅被敲1支安打，直到4局下2出局後才被林泓育敲出左外野陽春炮失分。

林泓育這一轟是生涯總冠軍賽第9轟，9下再1轟則超越前統一獅強打羅敏卿，獨居史上第2，在總冠軍賽最會開轟的還是「大師兄」林智勝的14轟。

樂天桃猿球迷在本壘後方高舉啦啦隊女神林襄的照片，來干擾中信兄弟先發投手德保拉投球。（范揚光攝）

樂天桃猿球迷在本壘後方高舉啦啦隊女神林襄的照片，來干擾中信兄弟先發投手德保拉投球。（范揚光攝）

4局下樂天桃猿林泓育擊出陽春全壘打。（范揚光攝）

6局打完還落後2分的桃猿7局下展開反攻，本季例行賽未開轟的陳俊秀從德保拉手中敲出左外野陽春炮，生涯總冠軍戰第4轟，也助隊將比分追到1分差，不過9局上再讓兄弟追加2分保險分，反攻無力回天。