國民黨台南市長候選人謝龍介婦女後援會今天成立。(李俊淇攝)

國民黨台南市長候選人謝龍介婦女後援會今天成立，謝龍介高舉菜頭，象徵好彩頭。(李俊淇攝)

國民黨台南市長候選人謝龍介今天成立婦女後援會，現場1200位婦女揮舞國旗熱情相挺，立委鄭麗文助講力挺謝龍介「30年磨一劍」，只要大家站出來投下國民黨一票，台南就能翻盤，讓民進黨害怕。謝龍介說，他近期走入麻豆、北門、七股、將軍、學甲聽到許多鄉親支持心聲，有信心翻轉台南。

謝龍介今天下午於競選總部成立婦女後援會，包括國民黨婦女部主任林麗蟬、不分區立委陳以信、立委鄭麗文及國民黨市議員方一峰、李鎮國、王家貞、蔡淑惠、曾培雅等人到場，現場1200位婆婆媽媽化身他的助選員，全力拚選戰。謝龍介感謝婦女們支持，他說，自己一生為家庭盡忠，只愛妻子一人，並保證當選後，太太絕不會踏入市長室一步。

鄭麗文說，自己的阿嬤是永康人，她從小就是在台南長大的孩子，但台南30年來卻都沒有進步，成為六都的末段班。她說，謝龍介在台南深耕超過30年，一路走來勇敢與堅持，是因為不相信台南無法改變。

鄭麗文話鋒一轉批評台南殺警案造成2名警察慘死，台南治安不好，但沒有一個部長下台，民進黨執政下，疫情死了1萬餘人，但民進黨至今仍在護航高端，也沒人負責。她說，不要再說高雄、台南不可能變天，只要大家站出來投下國民黨一票，就可能改變，期待能從台南翻盤。

資深媒體人羅友志則形容，如果台南市民還想繼續被稱為古都，3、50年不進步，就票投黃偉哲，如果鄉親想讓台南趕上全世界，就必須票投謝龍介。

謝龍介說，大家都認為台南很綠，但他最近走入麻豆、北門、七股、將軍、學甲、善化等區域，每一區都聽到很多對黃偉哲失望的聲音，他有信心，11月26日一定能翻轉台南，未來他當選後，也一定會用4年，讓台南脫胎換骨。