陳科名希望支持者能夠繼續替他拉票、催票、固票、投票，才能打贏這場艱難的選戰。（陳科名競選辦公室提供）

距離選舉越來越近，各黨派候選人也積極進行造勢，爭取選民支持，尋求連任的新北市議員陳科名也在今（5）日舉辦大丹鳳後援會成立大會，除了強調自己多年來深耕地方之外，更希望選民能夠幫他拉票、催票、固票、投票。

陳科名強調，自己過去在地方推動建設最重要的就是「傾聽」，因為新莊的願景不是一天就能築成，「民眾事就是科名事」也是他長年以來在新莊服務新莊民眾不變的初衷。

在大會上，陳科名細數自己過去在爭取地方建設上的政績，包含在大丹鳳、大福營地區也推出一系列的建設與地方關懷，大西盛地區泰板輕軌的突破，讓路線通過塭仔圳重劃區，也將南新莊特有的古蹟、廟街文化作為城市品牌推廣出去。

陳科名也強調，過去不斷提出建言，「大福營地區缺少一座大型運動國民中心」，因為新莊福營地區人口已超過15萬，未來隨著塭仔圳重劃帶來的建設及發展，人口只會日漸益增，現有的新莊國民運動中心勢必面臨場地不足的問題，現在也獲得解決，未來將會在光華國小旁的文高一用地興建新莊第二座國民運動中心。

另外，陳科名也說，每到選舉就會出現十八份公墓拆遷的不實言論，指稱市府將於該處興建火葬場，他向民眾表示，經過與市府、市長及相關局處首長的溝通與爭取後，已經獲得承諾，表示該處在完成撿骨、安靈之後，會依地方上的需求，規劃為綠地或森林公園的用途。

最後，陳科名表示，自己在新莊深耕20年，儘管選戰艱辛，還是希望支持者能夠繼續替他拉票、催票、固票、投票，「一人拉一票，票票都重要，千萬別分票，唯一票投陳科名」，只有如此才能繼續在新莊為民眾服務、監督市政。