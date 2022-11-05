立法院長游錫堃（中）到場幫台中市東南區市議員候選人何昆霖站台助講，和台下支持者以「肘擊式」打招呼後，引發民眾驚喜。（張妍溱攝）

立法院長游錫堃（右）到場和支持者以「肘擊式」打招呼後，引發民眾驚喜。（張妍溱攝）

民進黨台中市東南區市議員候選人何昆霖5日，舉行南區後援會成立大會活動，現場湧入上百名支持者，暱稱「水牛伯」的立法院長游錫堃到場幫其站台助講，和台下支持者以「肘擊式」打招呼後，快步進入造勢大會台上；游風趣提及，何昆霖父親何敏誠，受祖父何春木影響從政，問政深入且幽默，如「議會老頑童」，台上台下氣氛熱鬧。

立法院長游錫堃打趣的說，今天立法院的正副院長都先後出席何昆霖後援會成立大會，好像在立法院開會一樣，希望可以三讀通過，讓何昆霖和蔡其昌雙雙當選。

游錫堃提到，何昆霖從助理做起也擔任何春木文教基金會董事一職，出生於政治世家，祖父何春木是民進黨創黨元老之一，也是中部著名的黨外戰將，從市議員到省議員的選舉，無役不興。何昆霖雖是「政三代」，但不代表理所當然接棒，何昆霖憑一己之力在社會上闖出一番成績。

游錫堃說，何昆霖畢業於世界頂尖學府伯明罕大學，鑽研商管專業，取得碩士學位後，在大型外商公司上班，精通英日中台語、高階主管談判技巧、國際貿易等。創業後因目睹中國對台灣民主日益蠻橫的態度及不斷加深的武力威脅，「守護民主、改善家鄉」的使命感就油然而生，毅然決然參選。

何昆霖當場提政見白皮書，要「國際經驗，台中實現」，呼籲支持青年參政、改革議會政治，成就東南區新氣象。游錫堃懇託鄉親，年底的18歲公民權公投投下同意票，跟上國際趨勢，也讓年輕人的聲音可以被大家重視。