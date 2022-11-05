自稱是台北市刑警大隊王天明警官的歹徒，要求李婦加LINE聯絡。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方提醒預防假檢警詐騙的方法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名65歲李姓婦人，日前在家中接到詐騙電話，歹徒假冒中華電信公司人員謊稱她的行動電話欠費要封鎖停話，李婦回答自己並沒有這支手機門號，對方即表示她的個資外洩遭人冒用，要她打110電話報案詢問。

李婦在情急之下，沒有確實將電話掛斷就撥打110，沒發現電話根本沒撥出，仍被歹徒掌控中，隨即換另一名自稱是台北市刑警大隊王天明警官的男子，表示李婦的案件正在調查中，要求李婦提供使用的行動電話號碼及加LINE聯絡。

假警官進一步佯稱，李婦不只證件資料遭利用，還遭人冒名開立銀行帳戶，且該帳戶涉及毒品和洗錢等重大刑案，全案已由新北地檢署指揮偵辦中，要求李婦將名下金融帳戶現金提領交給法院做資金財產公證，以證明清白，否則所有金融帳戶資金都會被凍結，並以偵查不公開為由威脅不得告訴任何人，李婦被嚇的六神無主，依指示至銀行提領120萬元交給自稱地檢署官員的一名女車手，最後李婦越想越不對，打電話到110報案才發現自己被騙。

警政署統計，今年至10月31日止，65歲以上年長者遭假冒機構(公務員)詐欺案件508件，女長者被害人為361件，男長者被害人為147件，較去年同期增加31件。

刑事局指出，「假檢警」詐騙手法多半在白天撥打市話給獨自在家的被害人，歹徒最常假冒健保署、中華電信的語音電話系統，撥放「您的健保卡使用異常將予以鎖卡，如有疑問請按9轉接專人服務」、「您的電信費用未繳納將予以停話，如有疑問請按9轉接專人服務」的語音通知，等被害人轉接假客服人員詢問緣由時，再告知遭人冒用身分請領健保補助或申辦電信門號，需報警處理，然後再由假檢警出馬行騙，要求監管財物。

警方提醒，接到疑似詐騙電話後，務必確實掛斷電話，再撥打165或110電話查詢，強調公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，健保署跟中華電信網站也都曾公告不會透過電話語音系統要求民眾按任何鍵轉接客服人員，民眾如果接獲可疑電話，應冷靜以對，小心查證，以免遭到詐騙。