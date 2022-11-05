台北市長候選人電視辯論會於今天（5日）舉行，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3候選人正面交鋒。YouTuber桃園孫先生針對「2022台北市長候選人電視辯論會剛結束，請問您認為誰表現最好？」進行網路民調，高達85%的網友認為蔣萬安表現最好；9%則認為是黃珊珊；3%選擇陳時中。

YouTuber桃園孫先生5日針對「2022台北市長候選人電視辯論會剛結束，請問您認為誰表現最好？」進行網路民調，截至5日晚上6點30分，已有3778人投票。高達85%的網友認為蔣萬安表現最好；9%的網友則認為黃珊珊表現最好；3%的網友選擇陳時中；1%選擇「其他」、2%沒意見。

網友紛紛表示，「蔣萬安+1」、「蔣萬安不耍嘴皮、也不會抹黑造謠，是一位會做事的候選人」、「以前大家都說蔣萬安很弱，可是最近他令人刮目相看」、「蔣萬安講得很好」、「 說出人民的心聲」。

也有網友認為， 「台北國際之都，需要優秀能力強的市長，蔣萬安最讚啦！加油！」、「蔣萬安口才好又很中肯，不看黨只看人，我支持蔣萬安」。不過有網友對辯論會持不同的看法，「基本上辯論會對我來說沒意義~不會影響投票意願」。