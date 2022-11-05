P.League＋第3季於5日在台北和平館開打，尋求3連霸的主場球隊台北富邦勇士，靠著瓊斯、強森與張宗憲3人得分都破20的凶猛火力，最後以102比94擊退新竹街口攻城獅，順利拿下開幕戰勝利，也替他們的3連霸之路邁開第一步。

PLG新球季的第1個進球，是在開賽20秒由辛巴雙手灌進，勇士新球季的第1個進球則是強森的三分外線，也幫勇士很快掌握領先優勢，反觀攻城獅首節只有辛巴、高國豪、林宜輝3名球員得分，打完第1節，勇士取得28比19領先。

攻城獅次節展開反攻，一開始就打出17比7，反以36比35超前，從此雙方互有領先，不過瓊斯在上半場還剩19秒的空中接力灌籃，幫助勇士打完上半場，仍以49比47領先攻城獅，辛巴半場就摘18分、10籃板，依舊展現主宰力。

下半場才打2分17秒，阿提諾就因抗議尺度遭吹技術犯規，隨後勇士靠著瓊斯兩顆三分球，以及張宗憲切入上籃完成三分打，打出一波12比3小高潮拉開，林志傑卻在次節還剩1分24秒跟郭少傑「頭撞頭」，兩人也都流血退場治療。

隨後勇士一度拉開到17分，打完前3節，勇士84比71領先；攻城獅雖在末節開始打出8比3，可是勇士連忙換上瓊斯，讓他連拿10分重新拉開，不過攻城獅再次反撲，最後1分40秒追到還差7分，但隨著曾祥鈞上籃命中，比賽勝負也底定。