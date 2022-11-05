「武打巨星」洪金寶和港姐冠軍高麗虹再婚前，曾有過一段婚姻，和韓裔妻子曹恩玉育有3子1女，無奈婚後生活矛盾不斷，最後離婚收場，而曹恩玉多年來作風低調，鮮少公開露面，近來她難得出席聚會，出眾氣質令人驚艷不已。

「鬼后」上個月中邀約好友到家中聚會，「超過40年的老友相聚開心無比，朋友一生一起走，友誼長存」，而曹恩玉也是座上賓，只見當天她穿上碎花洋裝，打扮樸素仍難掩出眾氣質，好狀態完全不輸洪金寶現任妻子高麗虹。

曹恩玉罕見露面氣質出眾。(圖／取自王玉環微博)

據悉，洪金寶當年到韓國工作時，曹恩玉剛好是接待的人，因此熟識並交往，後來於1973年步入禮堂，婚後育有3子1女，不過於1994年離婚，洪金寶曾透露，兩人是在倉促情況下結婚，因此婚後生活矛盾不斷，常在大吵中度過，因此雙方愛意被磨平後選擇分開。

洪金寶2018年曾和高麗虹出席金馬獎。(圖／本報系資料照)

而離婚同年，洪金寶迎娶比他小13歲的混血美人高麗虹，兩人婚姻近30年仍恩愛如昔，而高麗虹更為了他淡出演藝圈，甘願當後母不生孩子，專心照顧家庭，夫妻倆也常十指緊扣散步，相當幸福。