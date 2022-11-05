年底台北市長選舉，三位候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊以及民進黨陳時中今（5）日下午2時參加全台唯一的一場電視辯論會。陳時中在做結論的時候重申，自己並未阻擋疫苗，「我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有 做到。很抱歉，大家受苦了。」對此，PTT網友狂噴「噁心」、「虛偽到了極點」、「幹話講不完欸」！

陳時中在結論時說，「謝謝兩位可敬的對手，雖然你們花了一些時間罵我，不過，我認為這都是 應該的，我沒有絲毫的抱怨，很多事情大家要公開討論就公開討論。」

陳時中強調，自己不是一個冷血的人，生離死別，誰能不痛。不過，身為防疫指揮官， 唯一能思考的就是台灣，就是大我，就是如何把疫情控制住，把傷害降到最低，「我已經不 是我的我」。

陳時中喊話，「我沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗， 有很多壓力、很多規範，我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。」

對此，PTT網友表示，「噁心透了」、「沒有做到，那還有臉出來選市長？」「通篇廢話」、「實情是怎樣大家都很清楚」、「現在裝溫良恭儉讓來不及了吧」、「苦肉計用得很爛」、「是所有醫護的功勞，但不包括你」、「現在認錯了 還有臉出來選？」「滾！疫情還沒結束就落跑」、「萬華破口不是選前講的很爽」、「還有臉提醫護，好像跟他們站在一起 噁心」、「封存三十年別再裝了好嗎」、「虛偽到了極點」、「幹話講不完欸」、「打悲情牌？阻止疫苗再說抱歉受苦了？」「噁心悲情牌 看了快吐了」、「擋疫苗就是擋疫苗」、「悲情牌，無效」！