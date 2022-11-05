參與淨灘的同仁表示，看著海灘從一片髒亂變乾淨，大家都認為辛苦是值得的。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學師生今共清出500公斤廢棄物。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學福委會今於新屋石滬海灘，舉辦淨灘愛地球、蚵間石滬捕魚趣活動，校長廖慶榮親自率領近80人參與，挽袖淨灘力行海岸減廢，落實大學社會責任，清出約500公斤廢棄物，也體驗石滬漁民捕魚日常，認識漁滬文化與在地風俗民情。

元智大學福委會表示，往年1日遊活動都是走旅遊路線，這次改體驗行程，盼教職同仁用實際行動向海致敬，為守護海洋盡一份心力，新屋蚵間石滬群不僅有珍貴文化景觀，更在地方居民守護下傳承不息，因近年新屋石滬沙灘受到海漂垃圾影響，當地生態與景觀逐漸遭破壞，故邀請元智師生擔任特務員，為環境永續做貢獻一同環保愛地球。

元智師生今淨灘時，不僅在現場拾獲大量保特瓶、保麗龍，甚至還清除棄置漁網、汽車輪胎等大型廢棄物，不到半天時間，共回收總重量約500公斤的廢棄物，還沙灘清爽模樣，參與淨灘的張姓同仁說，看著海灘從一片髒亂變乾淨，大家都認為辛苦是值得的。

元智大學福委會也規畫導覽行程，由導覽員帶領師生邊講解水文生態，邊指導大小朋友如何挖掘海瓜子，而重頭戲的石滬捕魚，在滬主指導下，親身以手叉網或牽網方式下滬捕魚，體驗最道地的一日海客漁夫生活。

廖慶榮表示，為落實大學社會責任，元智大學全面推動永續發展工作，同仁用自身力量發揮影響力，看著同仁踴躍投入淨灘，這次活動也更具意義。校方也呼籲，維護環境人人有責，只要貢獻舉手之勞，將垃圾撿起帶走，台灣海灘就能常保美麗，地球永續需靠大家共同努力。