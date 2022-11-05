台塑企業暨王長庚公益信託今日上午在台化彰化廠福利大樓舉辦《二手玩具不設限》市集活動，現場提供闖關遊戲、二手玩具玩到飽、二手玩具任你挑、玩具花圈DIY等各種體驗遊戲，教大家運用二手玩具玩出新花樣，同時還能學習環保知識，讓參與活動的家長與小朋友度過歡樂的周末時光。

今年的市集活動比起往年更加熱鬧，市集攤位有二手玩具與塑膠材質知識結合的3大闖關區，像是玩具凌波舞、塑膠九宮格、塑膠釣魚池，讓小朋友不僅玩得開心又學到環保知識，還有二手玩具玩到飽及二手玩具任你挑，不僅讓小朋友現場席地而坐玩玩具，還開放讓家長與小朋友挑選喜愛的玩具帶回家。

活動主持人黃智筠表示，「Formosa玩具基地」成立至今，很感謝王長庚公益信託贊助，到目前為止已經回收約22公噸的二手玩具，藉由彰化在地志工的協助，將可用玩具整理分類後，提供社福機構及弱勢團體等共201個單位免費領用，並以行動玩具車走訪全台社區、偏鄉及國小，辦理58場關懷活動，80場玩具課程與宣導，往後玩具基地會持續努力，服務這些需要的民眾，也期待社會大眾共同響應回收二手玩具，學習塑膠製品回收分類及正確使用觀念，讓循環經濟的理念從產業落實到生活層面。

今年活動的亮點就是舞台旁的展示區，這裡擺放台塑企業與台灣玩具圖書三年來的合作成果，從第一年玩具回收箱的啟用，到第二年研究塑膠玩具的材質與種類，並在今年與點睛設計韓世國總監共同開發甜點造型的「露露椅」，這是由玩具基地回收的廢棄塑膠玩具，經由打碎再生製成，裡頭大約有50％的塑膠玩具再生料，藉由這個產品，期望向社會大眾傳達廢棄玩具除了丟棄外，還可以透過回收再生的過程，讓玩具永續利用。

另外，由台塑企業安衛環中心規畫的「低碳循環」攤位，彰師大教授與虎尾科大學生準備了棉花糖機、烤箱等機器，要帶現場小朋友體驗塑膠抽絲與熱縮性的科普遊戲，只見小朋友與家長在攤位面前大排長龍，個個期待動手做棉花糖，還可以選擇喜愛的卡通人物，製作成鑰匙圈帶回家。

在地的彰化縣觀光導覽解說協會與台灣玻璃館也到場共襄盛舉，攤位上展示經過巧手彩繪的海上浮球，有玩具總動員的大眼怪，還有張著嘴巴的可愛青蛙等。