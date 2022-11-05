王彩樺（右）與大女兒黃于庭現場玩親親，展現母女好感情。（三立提供）

王彩樺（右）與大女兒黃于庭首次攜手主持節目。（三立提供）

王彩樺的大女兒黃于庭首度攜手主持三立全新旅遊節目《媽呀！好好玩》，母女倆今（5日）出席首映記者會，由於王彩樺忙於工作，女兒都說一年有300天看不到媽媽，這次做節目算是母女相處最久時光，不過，她笑說跟媽媽主持壓力很大，「因為媽媽一直說話。」

王彩樺宣布19歲的大女兒正式出道，成為星媽兼經紀人。她要求女兒至少完成大學學業，表示這次拍旅遊節目，女兒都利用周末放假拍攝，即使有別的節目邀約，都被她婉拒，希望女兒仍放心力在課業上，特別是英文，而黃于庭興趣是跳舞，自認不大會演戲，但王彩樺覺得她聰明、有天份，需要上表演課磨練。

而黃于庭受訪時狂吐槽媽媽，令王彩樺險些招架不住。她坦言以前就不大喜歡媽媽分享自己照片，不僅拍照都刻意選地點，就連母女合照，王彩樺總是美肌、磨皮開到最強，令崇尚自然的她很無奈，「我朋友都問我那個到底是誰，不像我。」讓王彩樺趕緊說：「我都小修，美肌一點點。」

黃于庭身為最美星二代，難免也備受關注，曾在IG放泳裝照卻挨酸「太暴露」，但她不在意表示日後照穿不誤。她也透露曾收過「器官」照，「有一次有一個，傳那種照片的，我朋友幫我直接封鎖。」王彩樺聽了傻眼，眼神看得出有些擔心。

王彩樺稱自己也收到蠻多奇怪照片，表示粉絲頁管理員是老公，都先幫她過濾私訊，「有一次他（老公）跟我講說，其實有很多人傳什麼下半身有的沒的，因為他都先幫我過濾，我其實是沒有看過的。」自嘲傳不雅照的都宅男、孤單老人。

至於女兒何時能談戀愛，王彩樺說緣份，「當然有人追啦，但現在還在觀望。」表示女兒喜歡比較重要，之後夫妻倆再過濾，但條件要「善良、孝順、有責任感」。

女兒則說喜歡高、小眼睛，牙齒整齊的男生，韓星池昌旭是理想型，但不喜歡有刺青的男生，王彩樺替女兒解釋：「我有跟她說在身上刺青，以後可能會不喜歡這個圖案怎麼辦，媽媽唯一的要求就是希望妳不要刺青。」《媽呀！好好玩》10日起每周四晚間10點30分將於三立台灣台播出。