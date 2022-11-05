嘉義縣阿里山鄉茶山村曾文溪上游，今中午傳1名年約21歲少年幫父親工作時，不慎跌落3、4米深水域，家屬焦急報案，搜救人員趕到時，溺水男子還沉在水裡，經打撈上岸，男子明顯無呼吸心跳，因家屬要求，救護車最後將人送到嘉義基督教醫院。
嘉義縣消防局今天下午1點05分接獲通報，指阿里山鄉茶山村茶山曾文溪附近水域有人溺水，派遣大埔、三和、番路及竹崎分隊前往處理，抵達現場回報溺者為一名男性，年約21歲，立即以牽引繩將溺者打撈上岸，經了解男子疑似行走時不慎跌落深水區。
嘉義縣阿里山鄉茶山村曾文溪上游，今中午傳1名年約21歲少年幫父親工作時，不慎跌落3、4米深水域，家屬焦急報案，搜救人員趕到時，溺水男子還沉在水裡，經打撈上岸，男子明顯無呼吸心跳，因家屬要求，救護車最後將人送到嘉義基督教醫院。
嘉義縣消防局今天下午1點05分接獲通報，指阿里山鄉茶山村茶山曾文溪附近水域有人溺水，派遣大埔、三和、番路及竹崎分隊前往處理，抵達現場回報溺者為一名男性，年約21歲，立即以牽引繩將溺者打撈上岸，經了解男子疑似行走時不慎跌落深水區。
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