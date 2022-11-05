大林蒲遷村促進會在中油大門口發動長期圍廠抗爭。（洪靖宜攝）

高雄中油大林煉油廠於10月27日深夜發生火警，引發大林蒲居民怒火，遷村自救會在中油大門口搭棚埋鍋做飯，打算長期圍廠抗爭。5日下午5時舉辦「反中油南北串聯，經驗傳承」大林蒲祈福之夜，有曾參與過反五輕及後勁老宅自救會成員和反空汙等團體到場聲援，現場還合唱《黃昏的故鄉》，為大林蒲點亮祈福蠟燭。

大林蒲遷村促進會在中油大門口發動長期圍廠抗爭，5日下午5點於中油大林廠門口，舉辦「反中油南北串聯，經驗傳承」大林蒲祈福之夜，邀來曾參與過反五輕成員王信長及後勁老宅自救會成員、台灣要健康婆婆媽媽爸爸協會理事長洪秀菊、及南部反空汙大聯盟成員蘇義昌等人到場聲援宣講。

現場高掛起「倘若不能遷村就遷廠關廠」、「拒絕摸頭長期圍廠」布條，持續在中油大林廠前搭棚抗議。曾參與過反五輕成員王信長也給出建議，鼓勵大家要有耐心，讓政府知道百姓有決心，抗爭不是三兩天可以完成。

市議員陳麗娜指出，大林蒲遷村案是陳其邁於2019年擔任行政院副院長時所核定，到現在3年過去還沒有具體進度，始終拿不出令居民滿意的遷村方案，只是一談再談，一拖再拖。市議員蔡武宏呼籲市府，除了要嚴格監督工業區檢討設備及SOP作業流程外，大林蒲遷村應該要在選前提出明確方案，讓居民明白中央和市府的立場，加快遷村腳步。

來自各地的聲援團體在演講交流後，現場最後合唱《黃昏的故鄉》，並為大林蒲點亮祈福蠟燭。