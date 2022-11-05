許多飯店的餐券及住宿券都是民眾鎖定的目標，吸引大批民眾排隊搶好康。（趙雙傑攝）

邊境解封後最大實體旅展「ITF台北國際旅展」4日在南港展覽館開展，參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，長榮航空特地請來空姐手拿標語，吸引買氣。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來搶好康。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，台灣虎航特地請來空姐手拿標語，吸引買氣。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，中華航空請來空姐熱舞，炒熱現場氣氛。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來搶好康。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來搶好康。（趙雙傑攝）

參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，泰國觀光局特地請來舞者表演傳統舞蹈，藉此吸引人氣。（趙雙傑攝）

國境解封之後最大實體旅展「2022ITF台北國際旅展」4日起至7日在南港展覽館1館登場，首日共有3萬572人次進場，較去年第一天的2萬127人次成長約5成，可見解封後不少人迫不及待想出國度假。

蔡英文總統也親自出席開幕式致詞表示，此次旅展相當有意義，是疫情之後、也是國境解封之後首個國際旅展，感謝疫情期間觀光業者體諒及配合政策，旅遊業者已為此次旅展準備多時，蓄積能量，因此她要邀請國人把握4天展期，一起逛展消費。

台灣觀光協會表示，今年參展單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等七十一個國家、城市，以及四十多家旅行業者、超過一百三十間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共一千二百個攤位參展，許多單位如美國德州休士頓、星宇航空、KKday等更是首次參展。當中，航空業者祭出優惠，搶攻疫後出遊商機，包括買票送票、多條熱門亞洲航線機票價格下殺至萬元以下，而國旅也有優惠住宿、餐券可以選購，民眾可以把握機會到場細細挑選。