女星玉兔（鄭如吟）過去以《我愛黑澀會》美眉身分出道，甜美外型加上爽朗性格，在各大節目經常能見到她的身影，而今年3月與帥氣導演老公Howard完婚後，又宣布懷孕喜訊升格準媽媽；今（5日）Howard分享玉兔早上無預警落紅，稍早寶寶順利誕生，曬出溫馨合照「母子平安」。

玉兔今年3月與長跑7年的導演老公Howard登記結婚，隔不久母親節上傳超音波照，宣布懷孕喜訊，升格準媽媽時還說，「一個小生命醞釀在肚子裡，是件辛苦又幸福的事」；沒想到今日Howard在IG透露，玉兔一早無預警落紅，直接到醫院待產。

玉兔今日生了，Howard在IG曬出母子合照。（圖／摘自玉兔（鄭如吟）IG）

Howard稍早也公布好消息，玉兔順利產下健康的兒子，讓他興奮地秀出寶寶照，「長得好像我們家兔兔」，另外也感謝大家關心，「母子平安」；過不久又公開母子合照，玉兔眼泛淚光，從照片中就能看出當媽的喜悅之情。

其實玉兔在懷孕6個月左右，曾分享孕婦的身體變化，一雙白皙美腿變成水腫到只要走路都不舒服，還苦惱「不知道接下來的幾個月該怎麼辦」，讓網友心疼她辛苦懷胎過程，也紛紛留言鼓勵她。