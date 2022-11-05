ØZI（左）與黃宣今於典禮開始前受訪。（羅永銘攝）

第13屆金音創作獎頒獎典禮今晚（5日）在北流登場，超過25組海內外音樂人、樂團齊聚一堂；其中最受矚目的話題人物，莫過於去年金音獎頒到「最佳創作歌手獎」時，發生錯頒獎項給ØZI的嚴重失誤，而最後得獎者是黃宣（YELLOW）；ØZI本屆再度入圍「最佳嘻哈歌曲獎」，擔心舊事重演？他幽默笑喊若公布得獎者是自己，一定會要求頒獎人重複確認才肯上台。

ØZI與黃宣延續去年話題，今年不僅一起頒「最佳新人獎」，更攜手合作演出，堪稱本屆最忙歌手的黃宣，不僅入圍、頒獎還要表演，但他仍抽出時間，於典禮開始前裝扮成棒球投手受訪，還自備捕手一起亮相，維妙維肖模樣逗笑現場媒體及一同受訪的ØZI，黃宣一臉正經說：「希望每個選手來到這個殿堂都能發揮最有信心的姿態，畢竟身為一個運動員，我們沒辦法左右比賽結果，但我們能控制手上每顆球。」運動員上身，失控爆笑。

ØZI則畫上煙燻妝現身，透露接下來新專輯是不同風格，也會展現雙重人格，問他會否像黃宣瘋癲？ØZI笑回：「黃宣很像是喝了3杯咖啡的我，真的是滿吵。」本屆典禮安排5段表演貫穿，包括DJ RayRay與金音饒舌新人wannasleep攜手打造電音嘻哈派對，為典禮揭開序幕，而本屆入圍5項大獎的旺福及Skaraoke大樂隊，也將帶領15位小朋友溫馨共演。