「2022 台北國際旅展（ITF）」今（5日）進入第2天，逢首個假日，一早湧入許多民眾排隊等待到展場搶購商品，除了搶購飯店食宿優惠券，受惠於海內外旅遊逐步解封，各大旅行社開展以來優惠商品盡出吸引熱絡人潮，其中日本旅遊相關商品仍是最夯的商品。

雄獅旅遊表示，熱門旅遊目的地以日本、歐洲為主；約有55%旅客購買11月出發的團體旅遊行程，顯示國人已迫不及待要出國度假。雄獅旅展現場限定商品包含「日本九州人氣鐵道、雙溫泉5日」每人2萬6888元起；「限搶特選奧捷真善美10日」再折9000元後每位5萬6900元起；「限搶特選英倫OUTLET輕旅行8日」更直接下殺1萬元，每位6萬3900元起；而配合華航飛帛琉航班，也推出帛琉特色旅遊商品，每人1萬9900元起。

五福旅遊指出，人氣商品就屬「沖繩自由行4日」旅展現場價9999元，第2人折2000元，等於1人僅8999元，搭配虎航、包含20公斤行李托運，相當划算；近期長榮航空直飛慕尼黑，五福也推出許多相關商品，其中應景節慶的「聖誕市集德國8日」，現場價下殺至每人5萬9900元。

Klook表示，今年來旅展的消費者明顯比以前更做足功課鎖定好要去的旅遊地，以日本旅遊商品、日本主題樂園及JR票券巡問度最高。現場推出全站84折優惠，全球租車、飯店下單輸入優惠碼再折10%；Klook更在攤位舉辦整點時的舞台活動超殺優惠，包含搶翻的全站1折券、日本環球影城買1送1等；現場下單結帳金額滿3000元，再送限量品牌行李秤。此外，旅展期間下單100元以上還有機會抽中星宇航空「台北東京來回機票」。

KKday也在旅展交出亮眼成績，單是首日海外商品再成長45％，國旅商品更成長60％。KKday將持續於旅展現場舉辦一系列消費者活動，每日送出上千組好禮，並隨機推出下殺折扣、好康優惠。其中最受矚目的海外旅遊強打熱門商品買1送1，包含日本網卡、韓國網卡、韓國猛男秀、關西樂享周遊券、加州環球影城門票等，皆祭出5折優惠搶客。

可樂旅遊則在ITF實體旅展推出「團體旅遊最高折1萬元」、「機加酒自由行最高省1000元」、「機票全面9折起」及「國內外熱門票券3.1折起」等優惠，並祭出旅展限定「機票免費抽」活動，凡訂購個人旅遊任1品項不限金額，即可參加「聯合航空美國不限航點經濟艙來回機票」抽獎活動。