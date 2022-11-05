新北市長侯友宜3日接受中廣流行網「欸！我說到哪裡了？」節目主持人、也是嘉義高中的同屆同學的王偉忠訪問。侯友宜今天(5日)在臉書表示，真想和王偉忠一起打場球，磨一磨可能略顯生疏的球技，曬一曬校園生活回憶。

侯友宜今(5日)在臉書粉專貼文表示，純粹、 一見如故並且超越時空，這就是同窗情誼 。即使高中畢業已經40多年了，時不時會想起他在嘉義中學的青澀歲月，津津有味地翻著那本《十大神探》，立志當個正義刑警的年少。下課時手持籃球吆喝大家直奔球場較勁，遠遠地總能聽到一陣爽朗的笑聲，原來妙語如珠的王偉忠當年也在其中。那時的我們豪情萬丈，但誰也沒法預料，多年以後再聚首，我們會成為怎樣的我們。

侯友宜接著表示，王偉忠早已是家喻戶曉的教父級節目製作人，金獎肯定無數。而他也一圓刑警夢，現在則是以400萬新北市民為頭家的新北市長，我們各自努力耕耘著不同的領域，忙碌的日子未曾間斷，想起上回能見面聊聊又已經是2年左右的事情了。

侯友宜指出，前兩天播音室久違的碰頭，自然而然就接續起上回未完的話題，王偉忠笑他還不退休天生勞碌命，他則說「你不也還在主持節目」。我們也不忘關心彼此的孩子是否還是讓我們放不下心，還有每次總會聊到的嘉中時期的意氣風發，當年的記憶，不因時光而遠去，成了如今的談笑風生。

侯友宜也吐心聲說，哎！真想和王偉忠一起打場球，磨一磨可能略顯生疏的球技，曬一曬校園生活回憶，聊一聊現在頭髮微白的我們，政治紛擾於我們何有哉，我倆之間有的就是厚友誼。