吳品叡強調4年任內認真建設朴子，希望選舉不要惡意抹黑及攻擊，大家拿出政見。（呂妍庭攝）

嘉義縣無黨籍朴子市長候選人吳品叡爭取連任，今競選總部成立大會，多位代表、里長同台相挺。（呂妍庭攝）

嘉義縣無黨籍朴子市長候選人吳品叡（右）爭取連任，今競選總部成立，退出民進黨遭開除黨籍的太保市長候選人鄭淑分（左）特地來站台獻祝福。（呂妍庭攝）

嘉義縣無黨籍朴子市長候選人吳品叡爭取連任，今競選總部成立大會，吸引近2000民眾到場支持，吳品叡希望選舉不要惡意抹黑及攻擊，呼籲對手一同拿出政見，而嘉義縣刺繡文化學會理事長周讓廷也特地送上自己珍藏10年，炮炸過的虎爺神明衣給吳品叡，祝福她挺過抨擊。

吳品叡競總成立，前縣長李雅景、前東石鄉長林純金、前立委林國慶、立委翁重鈞、議員蔡奇璋、李國勝、太保市長黃榮利、無黨籍太保市長候選人鄭淑芬、太保市農會暨朴子前市長黃麗貞、無黨籍義竹鄉長候選人黃政傑、朴子代表會主席黃星亮等多位代表、里長到場，展現不分藍綠的相挺氣勢，

吳品叡強調4年任內認真建設朴子，也說對手陣營喊中央地方連一線，她早已和地方民眾連成一線，並拿出文宣，說對手一再批評朴子沒建設、空轉，負面能量嚴重打擊默默共同努力及付出心力的基層士氣，反問如果沒有努力爭取、有效率執行市政工作，如何獲得如此多的獎項肯定呢？希望選舉不要惡意抹黑及攻擊，大家拿出政見，而她也提出8大執政方針，呼籲選民繼續支持

而民進黨朴子市長候選人涂建軒近日頻頻深入基層，包括立法委員莊瑞雄、嘉義縣長翁章梁等人先後陪他掃街拜票，讓涂建軒信心十足，表示對選情有信心，地方人士也分析，兩人目前仍呈現五五波拉鋸。