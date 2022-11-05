蔡其昌（中）今天上午出席東南區市議員候選人何昆霖的南區後援會成立大會。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

選戰逼近，民進黨台中市長候選人蔡其昌與同黨中西區市議員候選人黃守達5日成立聯合競選總部時指出，他擔心守達的選情，因為他表現得非常好，以致於大家都以為守達的票很多，反而是危機，請鄉親們支持全力相挺。蔡其昌當場授予戰旗，勉勵黃守達勇往直前、旗開得勝，同黨市議員、立委站紛紛台力挺。

現場新北市議員戴瑋姍也特地南下來為黃守達站台，並帶來「吳思瑤武功秘笈」送給黃守達，林靜儀贈與黃守達太陽花與百合花束，傳遞象徵台灣一代接一代為民主自由奮鬥的意念，何欣純、張廖萬堅接力送「凍蒜」與「包粽」，黃國書則為自家子弟兵黃守達披上彩帶。

蔡其昌今天上午出席東南區市議員候選人何昆霖的南區後援會成立大會，稱讚何有「國際觀」是行動派議員候選人，得到資深議員何敏誠問政專業及祖父何春木服務精神傳承，能力掛保證。蔡指出，民主發展是「一棒接一棒，棒棒是強棒」喊出選情危急，搶救新人何昆霖，選民睜大眼睛票投瞇瞇眼蔡其昌，雙雙過關。

何昆霖說，若當選將在東南區爭取增加2里1台復康巴士，讓長輩復健不用等，行動派市長候選人蔡其昌，也承諾當選之後老人福利只增不減，擴大敬老愛心卡的使用範圍，替年輕人一起照顧長輩，盼鄉親支持。