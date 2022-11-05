台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。而蔣萬安今日也在臉書上表示「重振台北，就是我未來擔任市長的首要目標」，更提出了「一個台北、四項發展、五大中心」的承諾，引發討論。

蔣萬安在臉書上表示，今天下午的電視辯論會，給了三位候選人好好向市民報告市政願景的機會。蔣萬安直言，「相信每一位台北囝仔，都有一種感慨，過去年輕人爭相逐夢的台北城，慢慢變成部分人的夢魘；過去爭奇鬥豔的商圈，只剩空蕩蕩的櫥窗，遲遲等不到下一次的繁華」，蔣萬安強調，「重振台北，就是我未來擔任市長的首要目標」。

蔣萬安也提及，新市長的任務，是要讓嬰兒的笑鬧聲、長者歡快的笑聲、都市更新的施工聲以及產業興盛的歡騰，交織出一首專屬台北的交響樂。因此蔣萬安提出了「一個台北、四項發展、五大中心」，蔣萬安說，「這是我眼中台北的未來，也是我對台北許下的承諾」，蔣萬安指出「我要發展國際的臺北、生活的臺北、科技的臺北、創新的臺北，我要讓這座城市充滿朝氣與活力，奔向世界的頂峰」。

將萬安承諾，要打造這座城市成為「會展中心」、「金融中心」、「五Ｇ中心」、「數位內容中心」、「文創中心」，讓產業在台北市生根、發芽、茁壯，成為台灣的一棵不可撼動的、茂密的大樹。但話鋒一轉，蔣萬安坦言，「即使我努力地闡述願景，但這場辯論交鋒仍然有遺憾，例如民眾最關心的疫苗及防疫缺失還是問不到答案；被黃前副市長奉為內湖交通解方的松山機場遷移得不到可行的具體做法」。

最後蔣萬安表示，「市民的選擇，將決定台北能不能脫胎換骨；請大家支持能夠撐起台北的蔣萬安，能夠把正向的力量，把善良與正直，帶進這座城市的蔣萬安」。