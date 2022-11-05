展現台中市以人為本的建設理念，台中市政府建設局從「人本、友善」出發，建構邁向永續的道路，並將這些成果收錄在10月底出版的新書《入鏡美好台中：用60幀探索幸福城市》，建設局表示，這本書以台中市珍貴的生活與建設影像呈現，盼與市民一同見證這座城市的人本、永續、效能等能量。

建設局長陳大田指出，建設局推動「台中美樂地計畫」，盼打造台中市為「花園城市」，當中強調「共融公園」、「人本無障礙環境」及「陽光公廁」，希望讓各年齡層與性別的民眾

都能享受專屬自我的療癒空間，同時也積極推動綠美圖、巨蛋、中央公園等重大建設，讓市民有感。

建設局強調，經濟發展是帶動城市蛻變的最大關鍵，更是奠定宜居城市的基礎，為此，近幾年積極推動包括國際會展中心、燙平道路及打通重要道路等經濟發展及環境永續相關的多項建設，兌現市長盧秀燕說的「開不了工的，我們開工；完不了工的，我們完工」承諾。

陳大田表示，市府團隊掌握科技時代的競爭優勢，善用智慧科技、建置整合平台，透過大數據分析導入工程全生命周期管理，並以智慧化施工監造；透過《入鏡美好台中：用60幀探索幸福城市》收錄60個台中多元面向，帶領民眾品嘗台中日常生活的視角，此書目前於台中市各區公所、戶政所、地政所及服務中心皆可取得。