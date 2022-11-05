花蓮阿美族25歲青年曾聖光遠赴烏克蘭擔任志願軍，傳出戰死沙場噩耗，消息傳回國內震驚全台。但如今有爆料指出，曾聖光在台灣負債累累，數字超過百萬，連電話費都欠繳，也引發網友論戰。

根據戰友轉述，曾聖光戰死原因為在盧甘斯克州與俄軍交戰，遭炮彈擊中壕溝，因而傷重不治。而曾聖光本人去年才從志願役退伍，今年6月啟程至烏克蘭參軍，一直到10月底都還有與家人連絡，並關心台灣時事。

曾聖光遭爆料在台積欠大筆債務。(圖／記者爆料網)

網友爆料曾聖光在台負債總額達到100多萬元，引發討論。(圖／記者爆料網)

但有網友今天(5日)貼出數份判決書，指出曾聖光在台背負龐大債務，數字高達百萬餘元，透過判決書可看到，內容分別為本票裁定、電信費積欠支付命令等，債權人包括了國內各大企業如銀行、汽車公司、數位科技、電信企業和融資公司。

不少網友開始質疑曾聖光，是因為債務問題才遠走烏克蘭參軍，藉此躲避債務，但也有許多聲援者表示，出社會背負債務很正常，也不可能有人為了100多萬躲到槍林彈雨的戰場中，欠債原因外界也不知道，不應因此汙名化曾聖光參軍信念。

家人受訪則表示，曾聖光自小樂觀開朗，但也極具正義感，俄烏戰爭中，他屢次看見俄軍攻擊烏克蘭平民新聞，相當氣憤，加強了自己赴烏決心。