大都會賽揚獎強投狄葛朗（Jacob deGrom）計畫在世界大賽後跳出現有合約成為自由球員，勢必對「梅子軍團」的先發輪值造成嚴重衝擊，不過《紐約郵報》記者Mike Puma日前向外野手坎納（Mark Canha）詢問自家大都會自由球員的狀況，表示狄葛朗非常喜歡在大都會的生活，坎納相當期待他能重回球隊的懷抱。

Puma說出了狄葛朗、守護神狄亞茲（Edwin Diaz）及外野手尼莫（Brandon Nimmo）等幾個將成為自由球員的名字，對於登上大聯盟就一直是大都會輪值支柱，拿下2座賽揚獎的狄葛朗，坎納則對他的回歸有信心，「狄葛朗、薛爾瑟（Max Scherzer）、巴西特（Chris Bassitt）3人有著深厚友誼，在這一年他們建立了革命情感，也正因為如此，我對狄葛朗回到這支球隊充滿期待。」坎納表示還不知道狄亞茲、尼莫的想法，但仍期望球隊能將他們全部簽回。

曾效力大都會的費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）過往也提到，狄葛朗告訴過他，自己非常高興待在皇后區，只是想為過去所付出的一切得到該有的補償。據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）表示，狄葛朗有機會獲得3年價值1.25億美元的合約。

不過《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）指出，大都會把留下狄亞茲及尼莫擺在第1順位，甚至認為大都會並不打算加入「法官」賈吉（Aaron Judge）爭奪戰，將會把薪資空間用在狄葛朗及巴西特身上。