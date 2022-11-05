南港少輔組與南港高中合作，辦理防詐社區宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

親子衝突百百種，如何化解是多數家長心中的疑問。北市少年輔導委員會內湖少輔組從實務中觀察，青春期少年嚮往獨立，但欠缺足夠能力應對生活問題，需要家長從旁支持與引導，才有助培養其自信心與安全感；然而，青春期少年往往習慣將自己包裝成刺蝟，讓父母誤解孩子拒絕溝通，造成管教上的衝突、對立，惡性循環下，當孩子遇到困境，反而不願向家人求助，轉而尋求同儕支持，容易因不當誘惑與模仿產生觸法事件。

因此，內湖少輔組結合基督教大內之光協會，5日舉辦「溝通任意門，練習新可能」家長親職教育講座。由督導員李文倩藉由反毒箱模擬真實毒品態樣，以拒毒八招強化反毒觀念；另講師李南初社工督導帶領家長認識自身情緒涵容程度，覺察少年言行背後的情緒、練習溝通技巧取代質疑等溝通秘招，成為孩子成長階段的安全堡壘。

此外，為強化少年及民眾認識詐騙手法、防詐意識及法律觀念，減少受詐騙的機會，南港少輔組與南港高中合作，辦理「識詐入場卷，詐騙NO NO NO！！！」社區宣導活動，以常見投資詐財話術及工作詐騙陷阱，並加強法令及資源管道進行宣導。

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