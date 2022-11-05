長庚運動醫學照護團隊在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

長庚運動醫學照護團隊在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

長庚運動醫學照護團隊在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

長庚運動醫學整合照護計畫邁入第9個年頭，至2022年共累計照護台灣運動員達3947人，包括86支學校隊伍及107位個人選手，投入金額近3億元，今長庚運動醫學照護團隊在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，邀請高球天后曾雅妮、拔河常勝軍景美女中、空手道金牌女將辜翠萍到場，分享運動防護及治療的經驗。

長庚決策委員會主任委員程文俊說，長庚紀念醫院在董事長王瑞慧大力支持下，自2014年推動「運動醫學整合照護計畫」，有別於一般商業模式，而是集結骨科、復健科、中醫科、神經外科等10多個相關領域的頂尖醫療專業人員及運動防護師，提供國內選手完善的運動照護及防護，以及健康檢查、出國參賽的費用補助等，讓選手無後顧之憂盡全力競賽。

程文俊說，台灣選手在競賽場拚搏的表現感動國人，為運動員盡一分心力的想法，近年來在長庚醫院提供整合性醫療照護的帶動下，逐漸被重視與鼓舞，尤其照護計畫已向下扎根，到校園舉辦講座，提供運動傷害、防護、營養、心理、禁藥等共通性知識，以及針對學校運動員進行運動傷害初階評估，了解他們的身體現狀、防護需求後進一步提供協助，因此發掘許多年輕的潛力選手。

研討會「再創巔峰─以運動選手為中心的全方位運動醫學」主軸中，曾雅妮分享長期被髖部疼痛困擾，導致擊球表現受到嚴重影響的經驗，曾雅妮說曾在國外接受治療，但疼痛仍無改善，經由多方探詢後，決定回國接受基隆長庚副院長詹益聖所帶領的運動醫療團隊治療，經接受髖關節鏡微創手術後復原良好，目前已重返球場，期望接下來能在2023年的新賽季上，完全發揮球技，重回巔峰、再創佳績。

以景美女中為班底的中華女子拔河隊，近年在各大國際賽會取得佳績，尤其是今年7月美國世界運動會拔河賽締造5連霸成就，長庚運動醫學團隊主席楊政達指出，長庚推動此計畫初期，即開始與景美女中拔河隊合作，提供專業運動防護師支援選手參與國內外賽事及訓練期間之運動防護工作，並補助選手出國參賽的交通及食宿費用，以鼓勵積極參與國際賽事，累積賽事經驗。

空手道金牌選手辜翠萍則與長庚運醫團隊副主席王定中、醫師許維修分享空手道選手的運動傷害與治療，辜翠萍表示，2019年年底在練習時左腳阿基里斯腱不幸斷裂，經過嘉義長庚的運動醫學團隊協助下，進行肌腱重建手術治療與復健，2021年順利回歸空手道競技舞台，今特別來到現場分享受傷後的治療與復健經驗，希望可以將此經驗分享給有相似經歷的選手或病患，鼓勵他們永不放棄。

今包括嘉義縣長翁章梁、王瑞慧、程文俊、國訓中心執行長李文彬、國立體育大學校長邱炳坤、國立台灣體育運動大學校長許光麃、國立中正大學教授王順正等人均出席盛會，表達對長庚運動醫學照護團隊多年來努力成果的肯定。