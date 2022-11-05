日本旅遊型YouTuber Megu日前遠赴印度拍片，親自體驗恆河淨身習俗。

日本一名旅遊型YouTuber日前遠赴印度拍片，為了入境隨俗、親自體驗恆河淨身習俗，她毫不猶豫連頭埋入水裡，不料上岸才1個小時便渾身不對勁。

綜合外媒報導，22歲的女網紅Megu來自日本，頻道自介寫下「我喜歡挑戰『極限旅遊』」，內容清一色都是走訪世界各處，深度體驗當地文化。上週她發布自己遠赴印度恆河淨身的紀錄影片，先是品嘗街邊小吃，吃飽喝足後跟著大批信徒追隨太陽的方向，Megu置身人群來到河邊，脫下鞋、雙手合十，一步步走到水及膝的位置，然後鼻子一捏，整身泡入水裡，來回持續三次，再用雙手盛起河水洗臉，完成後她也露出滿意笑容。

據悉上岸才1個小時，Megu感覺一陣寒意竄進體內，鼻子疼痛持續蔓延至喉嚨深處。到了晚上，她開始出現發燒、流鼻涕等症狀，神奇的是，兩天後一切不舒服都消失了。

Megu也提醒大家，恆河匯集家庭汙水、工業廢水、糞便、腐爛屍體等污染物，過去曾有不少案例為變形蟲鑽入體內，引發疾病、死亡，儘管它被認為可以幫助人們從痛苦中解脫，洗淨在世的罪，而自己也帶著尊重、虔誠的心體驗，不過還是呼籲前來的遊客自行評估風險。