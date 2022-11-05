醒吾科技大學今(5)日舉辦「2022 HWU商業模擬競賽」活動，吸引全國46所學校、93位高中職校內高手參賽，選手們除了要發揮創意巧思，更必須在規定時間內完成。經過一整天激烈競爭，廚藝競賽組東海高中張蕙晴奪冠、餐服競賽組興大附農許鳳家摘金、烘焙競賽組由穀保家商江法恩拔得頭籌！
醒吾科大餐旅管理系舉辦本次商業模擬競賽，期許高中職學生可藉由比賽提升烹調技巧，並在食材烹調方式上發揮創意巧思，增加學生們觀摩學習與交流的機會，同時鼓勵學生多參加競賽觀摩切磋、精益求精，以提升自我廚藝、烘焙及餐服的專業能力。
醒吾科大校長陳義文表示，每年都會舉辦模擬競賽，主要目的是讓學生學習觀摩，因為技藝競賽近期即將展開，所以讓學生可以藉此互相研究交流，彌補自己學習未到位的地方，並了解學習至今，跟他人之間的差別在哪裡？透過互相切磋技藝學到經驗，更要在緊湊的時間內知道如何料理食材及提供服務，讓技藝可以充分發揮，這就是這次競賽最大的宗旨。
醒吾科大觀光餐旅學院院長黃寶元表示，承辦這次商業競賽在經費籌措上確實辛苦，首先要感謝校長個人的付出，還有來參賽的高中職師長們的支持及辛苦指導，讓這些優秀的學生透過這次的競賽與各界好手切磋，更感謝所有為本次商業競賽活動付出的師生們。
比賽除了參賽學生們全力展現實力之外，更安排高中職老師們到醒吾國際廚藝學院，由卞柔勻老師進行和果子製作研習課程，老師們亦在製作和果子過程中互相分享教學經驗，每位老師用心製作出美麗且健康低糖、色彩繽紛的和果子。
卞柔勻表示，這次是改良版的和果子作法，用白鳳豆及糯米粉揉成麵糰後，以天然食材取代色素，並把甜度降到最低，大人小孩都可以享用的美味和果子，希望藉由這次的研習課程，提供快速、方便的和果子做法，讓師生們可以快速上手。
醒吾科大餐旅管理系為落實技職教育「務實致用」的宗旨，與業界接軌與時俱進，服務業將是未來產業發展的主軸，而觀光餐旅產業快速發展，更需要培育質量兼具的餐旅專業人才，醒吾科大有嶄新完善的環境與設備，歡迎對觀光餐旅有興趣的同學，加入醒吾科大繼續精益求精。
今天競賽項目以中餐廚藝、烘焙藝術及餐服技術為主，由於選手們必須在規定時間內完成，現場凝聚著緊張氣氛，選手們為了幫學校爭取榮譽，無不全力以赴，每位選手都成了今天最大贏家。
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