醒吾科技大學今(5)日舉辦「2022 HWU商業模擬競賽」活動，吸引全國46所學校、93位高中職校內高手參賽，選手們除了要發揮創意巧思，更必須在規定時間內完成。經過一整天激烈競爭，廚藝競賽組東海高中張蕙晴奪冠、餐服競賽組興大附農許鳳家摘金、烘焙競賽組由穀保家商江法恩拔得頭籌！

烘焙競賽組競爭激烈評審老師仔細審視並細心跟同學說明作品優缺點。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅管理系舉辦本次商業模擬競賽，期許高中職學生可藉由比賽提升烹調技巧，並在食材烹調方式上發揮創意巧思，增加學生們觀摩學習與交流的機會，同時鼓勵學生多參加競賽觀摩切磋、精益求精，以提升自我廚藝、烘焙及餐服的專業能力。

餐服競賽組每位評審老師逐一審視並嚴謹評分。(醒吾科大提供)

廚藝競賽組選手們仔細聆聽，評審張華九詳細說明參賽選手們的作品應加強及調整的部分。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文表示，每年都會舉辦模擬競賽，主要目的是讓學生學習觀摩，因為技藝競賽近期即將展開，所以讓學生可以藉此互相研究交流，彌補自己學習未到位的地方，並了解學習至今，跟他人之間的差別在哪裡？透過互相切磋技藝學到經驗，更要在緊湊的時間內知道如何料理食材及提供服務，讓技藝可以充分發揮，這就是這次競賽最大的宗旨。

醒吾科大觀光餐旅學院院長黃寶元表示，承辦這次商業競賽在經費籌措上確實辛苦，首先要感謝校長個人的付出，還有來參賽的高中職師長們的支持及辛苦指導，讓這些優秀的學生透過這次的競賽與各界好手切磋，更感謝所有為本次商業競賽活動付出的師生們。

比賽除了參賽學生們全力展現實力之外，更安排高中職老師們到醒吾國際廚藝學院，由卞柔勻老師進行和果子製作研習課程，老師們亦在製作和果子過程中互相分享教學經驗，每位老師用心製作出美麗且健康低糖、色彩繽紛的和果子。

參與研習的高中職老師們，用心製作出美麗且健康低糖、色彩繽紛的和果子。(醒吾科大提供)

卞柔勻表示，這次是改良版的和果子作法，用白鳳豆及糯米粉揉成麵糰後，以天然食材取代色素，並把甜度降到最低，大人小孩都可以享用的美味和果子，希望藉由這次的研習課程，提供快速、方便的和果子做法，讓師生們可以快速上手。

醒吾科大主辦「2022 HWU商業模擬競賽」得獎名單。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅管理系為落實技職教育「務實致用」的宗旨，與業界接軌與時俱進，服務業將是未來產業發展的主軸，而觀光餐旅產業快速發展，更需要培育質量兼具的餐旅專業人才，醒吾科大有嶄新完善的環境與設備，歡迎對觀光餐旅有興趣的同學，加入醒吾科大繼續精益求精。

今天競賽項目以中餐廚藝、烘焙藝術及餐服技術為主，由於選手們必須在規定時間內完成，現場凝聚著緊張氣氛，選手們為了幫學校爭取榮譽，無不全力以赴，每位選手都成了今天最大贏家。