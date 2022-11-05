80歲金馬影帝陳松勇去年12月17日因病過世，而他生前未婚也無子女，因此遺產平均分配給至親，而和他情同父女的印尼看護Yule（Yuli），也獲贈400萬元，如今已回印尼近1年的她，近況也曝光了。

Yule獲贈400萬元後，今年3月返回印尼生活，而資深媒體人粘嫦鈺也發文透露，Yule已展開全新的生活，目前是手工餅達人，在家鄉做網購，忙得不易樂乎。

此外，陳松勇生前摯友陳韋翰也幫他捐書給林口圖書館，同時辦了陳松勇紀念展，近日更以他的名義，捐贈一台救護車給澎湖消防局，「他表示要把陳松勇的福氣帶給更多需要的人，也希望能夠拋磚引玉，造福鄉里。」

陳松勇一生未婚、膝下無子，晚年多依賴看護Yule照顧，而她照顧陳松勇8年，兩人情同父女，陳松勇也對她視如己出，還讓她叫自己「阿爸」，因此曾透露死後會留遺產給她，最後透過律師重新分配，讓她獲贈400萬元。