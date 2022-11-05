大新營嘉年華今明在民權街封街舉辦，市長黃偉哲下場和民眾一起吃美食。（新營區公所提供／李俊淇台南傳真）

大新營嘉年華今明兩天在民權街封街舉辦。（新營區公所提供／李俊淇台南傳真）

大新營嘉年華已舉辦12年，今、明兩晚將在民權路封街舉辦，此次集結130家好店及新營美食地圖50家特色攤商組成，規模是歷年來最大的一屆。市長黃偉哲在開幕時與民眾互動，玩起指定電話號碼call-in遊戲，並當場送出一輛腳踏車，最後還發放限量200張的消費券給現場民眾，炒熱現場活動氣氛。

絆伴市集及新營美食地圖規畫專屬主場「Chill瘋市集」，共有50家攤商參加，再與伴手禮區、美食區、農人市集等三大區合計有180家廠店家同時參展，甚稱全台南最大也最集中的市集活動。參展廠商也捐出上百件商品供作義賣品，將義賣所得全數捐給華山基金會及創世基金會。

新營區長翁振祥表示，現場推出專屬「消費送戳章，3章送1張」活動，顧名思意只要消費就能獲得戳章，收集3枚戳章就送一張摸彩。此外，在親子DIY活動則是由南瀛親子館規畫手作DIY課程，採現場報名，凡完成課程者就送一張摸彩券。

市長黃偉哲表示，只要今年在臺南市內任一家商店內，憑單筆消費滿100元發票並在「台南好禮月月抽」活動官網或在大新營嘉年華活動攤位登錄後，就有機會抽到輕豪宅，還有機會可以抽到汽車、電動機車、東北亞機票及各式小家電等等獎品，歡迎大家一起來手刀搶好康。