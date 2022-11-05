Karencici今連奪金音2大獎。（羅永銘攝）

Karencici今（5日）出席第13屆金音創作獎頒獎典禮，一舉奪下「最佳藍調歌曲獎」和「最佳藍調專輯獎」2大獎，她在台上感謝幕後工作人員及唱片公司，更放閃感謝因公事缺席的製作人男友kvn。

對於獲得2項大獎，她開心表示：「很驚訝，尤其是從J.Sheon手裡拿到獎座，覺得特別有意義。因為2020年的金音獎是和他一起頒這兩個獎項，而當時是我頒給J.Sheon，今天則是我從他手上拿到。團隊們很用心在製作《99％Angel》這張專輯，也有感覺到自己的成長，希望接下來可以挑戰除了R＆B之外更多的領域和風格，會繼續做出好音樂。」

她曾於2019年以〈長期有效〉拿下最佳藍調節奏歌曲獎，當時就迷糊走錯動線出糗，今稍早上台領完獎，Karencici竟又再度開心到慌亂地走錯方向，她打趣自嘲：「OK啦，下一次再得到金音獎時我就不會走錯了。」