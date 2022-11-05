李倩萍從蘇貞昌手中接下戰旗，象徵旗開得勝。（呂健豪攝）

綠營大咖輪番上陣！繼昨晚蔡英文總統到新莊替民進黨新北市長候選人林佳龍及黨內議員候選人造勢後，行政院長蘇貞昌今（5）日晚間也來到新北，替尋求連任的民進黨新北市議員李倩萍站台，同時也替林佳龍催票，希望2人都能順利當選。

蘇貞昌表示，希望能讓好的議員繼續幫大家做事情，他表示自己很欣賞李倩萍，但不是因為她長得漂亮而已，而是做事情很漂亮，蘇說自己當台北縣長時，李倩萍就是議員，而且是台大英文、美國大學碩士，同時很關心教育、婦幼，替大家培養很好的教育環境。

蘇貞昌說自己擔任行政院長，就是要替蔡總統實現政見，照顧國民，從小顧到老、從家裡顧到學校，他稱馬英九擔任總統時，一年長照預算只有46億，到現在已經擴編到649億，新北市的長照據點也從60處增加到1400處，其中很重要的原因也是因為李倩萍的支持。

蘇貞昌強調，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，所以全台中小學班班有冷氣的政策，光是在新北市就花了40億、裝了3萬台，另外現在是電腦科技時代，也有遠距教學、視訊教學的需求，有些家庭不一定買得起平板，或全家只有1台，所以也推動班班有網路、生生用平板，以1台1萬3000元來計算，光是新北市就送了8萬台，意思就是每個小孩都有。

另外有關育兒津貼的部分，蘇貞昌也說去年才2500元，現在已經是1個小孩一個月5000元了，第二胎6000、第三胎7000，甚至連不孕症補助都有，一個人10萬，讓很多想當爸爸媽媽的年輕人很有效用，在醫生的幫忙下，可以懷胎生子，也讓台灣的生育人數到年底可以達到1萬人。

除了李倩萍之外，蘇貞昌也替林佳龍拉抬選情，他說不管是停車場、環狀線、4大交流道等，就是林佳龍在擔任交通部長時的政績，所以很了解新北市需要什麼，蔡英文總統才會徵召林佳龍來參選新北市，希望民眾可以支持，讓李倩萍跟林佳龍都能順利當選。