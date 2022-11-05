台灣退役軍人曾聖光參加烏克蘭志願軍，於烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰受傷不幸身亡，也是第一位陣亡的台灣人。外交部今（5）日晚間也證實了，烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾姓國人已不幸罹難，目前外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

外交部指出，有關媒體報導曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交對此一消息高度重視，也十分關心。經與我國相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾姓國人已不幸罹難，惟尚待家屬進行確認身分，烏國政府部門將接辦後續處理事宜。

來自花蓮的曾聖光，6月到烏克蘭加入志願軍，在2日與俄軍交戰被砲彈擊中，不幸戰死，也是首位陣亡的台籍志願兵。外交部表示，目前烏方已經將陣亡戰士的遺體運往集中的地點，等待家屬前往確認身分。外交部正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

外交部強調，外交部對我國人在烏克蘭戰火中犠牲生命表達誠摯的哀悼，同時為其協助烏國人民捍衛自由民主的精神表示敬意。對烏國熱心友人的大力協助，外交部也表達感謝之意。相關後續處理的結果，外交部也將適時對外說明。