林亭莉戲裡戲外都喪母，片中台詞「希望媽媽一直都在」就是她的心情寫照。（金馬執委會提供）

《哈勇家》多啟用素人演出，小薫是少數的專業演員。（金馬執委會提供）

獲金馬獎6項大獎提名的《哈勇家》今（5日）舉行金馬首映，因替衛福部拍攝快篩示範廣告爆紅的「AKB48 Team TP」成員林亭莉在片中飾演小女兒「阿莉」，透露，當初被導演陳潔瑤相中時，她剛加入女團，不過因為老家在桃園，得不斷北上當練習生，還要早起賣菜打工賺錢，忙得不可開交。

戲裡戲外都喪母的林亭莉，提到片中有句台詞「希望媽媽一直都在」，就是自己的心情寫照，是在現實生活中也想對爸爸說的話。而她與黃信赫在片中扮情侶，有一場婚禮戲，黃信赫得酒醉熱舞，不過因為他太害羞放不開，劇組只好下猛藥，將他原本的麥茶「偷加威士忌」，黃信赫一口乾掉後才發現，便狠瞪工作人員，結果真的酒醉，整個人興奮了近5小時，甚至拍完還在嗨。

演出林亭莉爸爸的洪金輝，回憶雪景戲，笑說當時大家坐車到拍攝地，阿公就用族語搞笑說「我不要下去，我會死掉」，現場還不能生火取暖，他只好在外套裡偷藏米酒，本來很怕被發現，沒想到導演陳潔瑤跟他要一杯喝，導演也坦言「若沒準備暖爐，會直接送醫」，但最後還是進了幾次醫院，直呼「真的是用生命在拍」，洪金輝笑說「原本不信拍戲很辛苦，以為是噱頭」。

小薫飾演林亭莉的嬸嬸，她透露最後一場刺豬戲是來真的，並大讚飾演小孫子的張祖鈞，「最後在額頭上用血畫線，是劇本上面沒有的，祖鈞對泰雅族文化很有研究，真正還原部落傳統，讓在場所有人驚艷」。而她在片中的老公，是由原住民演員林孟君演出，但因為確診新冠肺炎，首映當天無法出席，「他還積極瘦身，想要帥氣出席，結果最後沒辦法來」。