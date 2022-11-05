【佩潔氣象報報】東北季風增! 北台清晨僅19度 今晚冷空氣更強│中視晚間氣象 20221105

東北季風仍強，氣象局稍早針對宜蘭發布大雨特報，今（5）日晚間到明日都要慎防強烈降雨，而明日各地低溫約在19至21度，大台北、東半部不定時有雨，預估下周三（11/9）過後水氣逐漸減少，只剩基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局資料顯示，今日最大雨量發生在宜蘭東澳嶺89毫米，而最低溫出現在清晨新北市福隆17度。明日迎風面的大台北、東半部整天不定時有短暫雨，宜蘭有較大雨勢機率，西半部多雲仍可見陽光，不過受南方雲系影響，偶爾也有零星飄雨。

明日氣溫方面，夜晚清晨各地低溫落在19到21度，白天桃園以北、宜蘭、花蓮高溫約22、23度，整天溫度變化不大，感受濕涼，其他地區白天氣溫也有25度以上，日夜溫差較大。

氣象局指出，明（6）日東北部雨勢較大，尤其宜蘭有大雨機率。（圖／氣象局提供）

氣象局提供未來一周溫度趨勢，明（6）日低溫將跌破20度。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，東北季風的威力仍不可小覷，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、臺南、花蓮及臺東沿海地區也有強風，附近海域風浪較大。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，下周一、下周二（11/7、11/8）西半部氣溫回升，但雲量較多，不排除有零星陣雨；而下周三（11/9）過後水氣減少，西半部天氣趨於穩定，但下周一到下周三台灣東方有低壓波動發展，東北部降雨將變得更明顯。