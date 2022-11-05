台北市長候選人唯一一場電視辯論今落幕，無黨籍候選人黃珊珊在辯論會中強調，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力，對此，台電則聲明，台北市並非沒有電，而是電送不進去，唯有興建松湖變電所才能解決。不過台北市長柯文哲不買單，痛批國家機構變成國家競辦，不管是什麼問題，就是沒電用，難道用愛發電嗎？更表示缺電不是最近才發生，再蓋松湖變電所的7、8年要怎麼度過？

台電表示，有關黃珊珊前副市長再次於辯論會中提到，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力一事，其實台電已多次說明，台北市的問題並非沒有電，而是電送不進去，台電於20年前便已預警，台北市必須儘快興建松湖變電所，才能解決港湖地區送電壅塞的問題。

柯文哲今晚間與民眾黨市議員候選人林珍羽直播，被問及今日辯論黃珊珊提起限電問題，卻遭台電發新聞反駁，柯文哲表示，松湖變電所現在開始蓋，完工要7年或9年後，所以才有臨時變電所，但是缺電這問題是現在才出現嗎？為什麼五年前不處理？

柯文哲更稱，台灣最大問題就是文官制度破壞專業，台電要蓋變電所因為居民抗爭就不敢辦說明會，就卡在那裡，對老百姓來說，沒電就是沒電，不管是發電量不夠還是線路問題，台電鬼扯松湖變電所，難道是今天才發生嗎？未來8、9年怎麼辦，變電所在蓋的這段時間限電問題怎麼解決，我覺得是牽拖。

柯文哲痛批，以前民進黨用MP149爭議攻擊，至少還會用立委來罵，現在政府機構明目張膽變成政府選舉機器，看新竹市候選人高虹安事件就知道，把國家機構變成國家競辦，這個不對，台電要出來回應可以，不管是什麼問題，就是沒電用啊！怎麼辦？用愛發電嗎？