企排18年第4周賽程由極速超跑出戰台北鯨華，鯨華本場比賽多點開花，林書荷、吳芳妤以及甘可慧接連的攻勢讓超跑抵擋不住，雖然 Blanco 與蔡幼群在第3局開始急起直追，但仍為時已晚，鯨華終場就以25比21、25比17、23比25 與25比20送給極速超跑本季首敗。

雙方開局火力全開，鯨華林書荷與 Gabi 在攻守兩端的好表現，讓極速超跑初期打的相當辛苦，鯨華也取得四分領先，超跑立刻喊出暫停。暫停回來，鯨華多點開花，甘可慧與「小黑」吳芳妤加入攻擊的戰局，成功擴大領先取得8分優勢。此時，超跑急起直追一度將差距縮小至3分，但鯨華立刻回穩，在林書荷的帶領下再次將領先擴大到6分，鯨華在超跑攻擊出界後拿下首局。

第二局鯨華靠著林書荷在四號位的攻擊首開紀錄，但超跑 Blanco 立刻還以顏色，連續攻擊得分幫助球隊緊咬比數，但 Bia 與林書荷的猛烈攻勢再次逼出超跑喊出暫停，暫停回來超跑接連失誤拱手送分，加上鯨華不間斷的一輪猛攻，鯨華取得2比0的局數領先。

第三局超跑試圖反撲，但鯨華可不同意，Gabi 與甘可慧的攻勢幫球隊要回領先，雖超跑蔡幼群與葉軒岑用零星攻勢維持雙方差距，但未能威脅到鯨華。此時鯨華連續的攻擊出界加上蔡幼群小吊球得分，雙方戰成平手，戰況進入白熱化。此時超跑葉軒岑把握機會，連續在二號位的攻擊得手幫助球隊取得領先，逼出鯨華喊出暫停。暫停回來鯨華林書荷再次扮演英雄，發球直接得分扳平戰局，雙方一路糾纏到局末段，超跑靠著蔡幼群的發球直接得分要回1局。

第四局雙方互有攻勢，鯨華靠著 Bia 以及超跑的失誤取得三分領先，超跑立刻喊出暫停調整，暫停回來超跑靠著 Santos 的發球得分與鯨華攻擊出界將差距縮小至一分，鯨華趕緊喊出暫停。暫停回來，超跑一路窮追猛打並在後段將比數追平，但林書荷再次扮演英雄，後排起跳扣殺得手穩定軍心，最終鯨華就以25比20收下本場比賽勝利。