項婕如在《查無此心》中與張鈞甯搭檔辦案，大讚對方是她的定心丸。（金馬執委會提供）

由張鈞甯和阮經天主演的《查無此心》今（5日）在金馬影展首映，2位主演因工作不克出席，導演曾英庭和監製唐在揚現身分享拍攝趣事，張鈞甯這次飾演在感情上被遺棄的女警，導演曾英庭心疼地透露，本來已經相當纖細的張鈞甯，這次又特別瘦了9公斤，「見面的時候我就說要虐待她，她就說來吧，」

張鈞甯在片中有多場打鬥戲，導演曾英庭再度爆料「殺青幾個月後我們才知道她其實拍攝時小拇指還有骨折，真的很拼命去做」，而張鈞甯同時也和唐在揚一起擔任該片監製，唐在揚表示「她除了滿支持導演之外，也一直有去尋覓資金和贊助」，導演曾英庭也說「鈞甯真的很尊重我，所以我說服她的情況其實比較多，當然我也會把她的一些好的想法盡量塞進去」。

該片獲本屆金馬獎5項大獎提名，曾英庭則將角逐最佳新導演獎，他大方表示有信心奪獎，首度執導長片就和不少資深演員合作，會不會有壓力？他表示，「他們因為經驗豐富都相當投入，聊起來不會有負擔」，阮經天飾演外籍移工仲介，為此他苦學印尼文、越南文和泰文，導演曾英庭大讚：「小天語言天分滿好的，口音上或許不能完全像母語，但是真的能聽懂的。」

項婕如在片中飾演與張鈞甯搭檔辦案的菜鳥警員，她表示，張鈞甯的存在對她來說就像顆定心丸，「有些情緒比較重的戲碼，她都能看出我的緊張，雖然她自己也滿緊張的，但都會先安撫我說『沒關係』，或光是一個眼神就能讓我很安心」，戲裡戲外的關係都相當緊密，下戲後會一起研究手相，還會互讓薑糖。