美女代表歌聲驚人網友讚爆 本尊現身盼引進更多藝文活動

影片主角員林北區代表候選人張詩怡，她說從政前擔任接案活動、婚禮歌手將近15年，未來若當選，希望能為員林帶來更多藝文活動。(吳建輝攝)

5日下午張詩怡在圓林園滯洪池生態公園，與議員黃正盛聯合協辦「白麝時光機」金曲演唱會，現場有攤位將收入全捐給社福團體。(吳建輝攝)

「白麝時光機」吸引將近千名市民齊聚，張詩怡也親自獻唱夢然的「少年」給台下觀眾，引來熱烈歡呼與掌聲。(吳建輝攝)

年底大選倒數剩20天左右，每個候選人把握時間衝刺，在各式活動積極展現自己，日前有民眾在「爆廢公社」貼文，指在彰化員林逛園遊會時，發現台上候選人歌聲驚人，貼文吸引近2000個網友按讚，而影片主角員林北區代表候選人張詩怡，她說從政前擔任接案活動、婚禮歌手將近15年，未來若當選，希望能為員林帶來更多藝文活動。

網友在「爆廢公社」貼文表示「今天去員林逛公益性質的園遊會，發現有候選人很會唱歌耶！錄了一小段，熱心公益、多才多藝，真不簡單！」，吸引2000位網友按讚，有網友留言「被政治耽誤的歌手」、「直接出片啦」、「我有現場聽到！真的強！」。

5日晚上張詩怡在圓林園滯洪池生態公園，與議員黃正盛聯合協辦「白麝時光機」金曲演唱會，就連金曲歌王許富凱都現身為她加油打氣，吸引將近千名市民齊聚，張詩怡也親自獻唱夢然的「少年」給台下觀眾，引來熱烈歡呼與掌聲。

張詩怡表示，自己影片被PO上網也相當驚喜，很多人傳送連結給她，從政之前是擔任活動企劃、婚禮主持與歌手將近15年時間，這次會參選北區市民代表，就是希望能夠運用自己的經驗與資源，將更多藝文活動帶進員林，吸引更多藝術工作者進駐員林。

「自己的競選歌曲自己唱」張詩怡說，參選競選歌曲是夢然的「少年」，歌詞中提到「我還是從前那個少年沒有一絲絲改變」，只要參加活動有機會就會唱給所有市民聽，用歌聲打動大家，用實力證明自己參選為民服務的決心。