移民署查獲從澎湖落跑的印尼失聯移工。（移民署提供）

有媒體報導，澎湖一夜之間，有40名合法移工集體失蹤，移民署接獲消息後立即進行清查，經確認後，今年11月1日至2日，僅有註記7名移工失蹤，並沒有一夜出現40人落跑的狀況，移民署專案小組目前正持續清查，現已將3人查處到案，另擴大追查其他失聯者。

移民署指出，消息傳出後，立即與澎湖縣刑警大隊、航警局馬公分駐所、刑事局中打中心及海巡署成立專案小組，另報請台灣澎湖地方檢察署指揮偵辦。經第一時間與澎湖縣政府勞工科聯繫確認，並沒有一夜落跑40人的任何記錄。

移民署表示，專案小組於案發後掌握7名失蹤移工，均已前往台灣本島，經連日追查，已將其中3名印尼籍失聯移工查緝到案，並將深入追查失聯原因，調查幕後有無不法集團操控。

針對其餘4名失聯對象，專案小組仍將持續掌握行蹤，積極查處到案，以遏止移工無故曠職或失聯等情況再次發生。

移民署強調，現階段已加強查處力道，查獲多起鼓動移工失聯或非法仲介集團等案件。然而，移工發生失聯，關乎整體勞動力市場政策，已陸續提供勞政主管機關政策建議，從源頭防止移工發生失聯。

外界另質疑，為何「通報需滿3日」才算失聯一事，移民署解釋，依「就業服務法」第56條規定，受聘僱之外國人有連續曠職3日失去聯繫，或聘僱關係終止之情事，雇主應於3日內以書面載明相關事項通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關。但即使失聯未滿3天，雇主仍得以書面通知入出國管理機關及警察機關執行查察，不受失聯3天之限制。移民署執行查察均依規定辦理，相關意見將會轉請主管機關參考研議。

移民署強調「保障合法，打擊非法」的決心與立場不變，將積極強化外來人口安全管理，展現執法決心。