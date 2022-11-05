路上撿拾到遺失物記得先交給警察處理！有外送員分享自己受到的教訓，他表示某日在路上看到1支手機螢幕朝下躺在路中央，他擔心會再遭到輾壓，於是將手機撿起，發現螢幕破碎，但未立刻拿去警局，隨後收到失主來電，也順利將手機歸還，豈料，幾個月後收到被告「侵占罪」傳票，要求到案說明，之後在談和解的過程中，也賠了1萬元才與失主達成和解共識。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示事情發生在今年5月，有天晚上9時許，他剛好跑完外送，看到1支手機躺在路中央都沒人撿，擔心手機再遭到撞及或輾壓，於是騎過去要撿起時，先是發現手機螢幕朝下，研判螢幕可能有受損，於是拍了照片以免失主索取手機時誤會。

拿完手機後，他因為1小時後有與公司約好簽離職單，於是趕緊回到家，便先將手機放在鞋櫃上，衝進家裡洗澡後便再出門，後來，他接到媽媽來電收到失主要拿回手機消息，於是順利將手機交還給失主。

3個月後，他收到傳票被告「侵占罪」要到案說明，後來他與失主調解，過程中失主一口咬定他將手機用壞，於是他最後只好自認倒楣，鼻子摸摸和失主達成1萬元的和解共識。

貼文一出，網友紛紛留言表示「記得下次不要當好人，要當好人撿到直接送警局」、「打死不撿」、「你可能被詐騙了，有另一位外送員也遇到類似的事情」、「掉手機還賺一萬，什麼世界」、「就是有這種人，讓大家都不敢多事了」、「我現在路上看到手機錢包都不敢撿，直接忽視過去」。