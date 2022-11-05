國民黨南投縣長候選人許淑華（中），獲藍營大咖趙少康及郝龍斌助陣。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

許淑華及郝龍斌等人，到黃昏市場懇託支持。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨副主席郝龍斌、資深媒體人趙少康，5日晚間到南投，陪同南投縣長候選人許淑華、南投市長侯選人張嘉哲，南投縣議員候選人張錫淵、史雪燕、洪浩原、宋懷琳、林憶如、林儒暘、紀百鍊等人到黃昏市場向民眾及攤商懇託，隨後以車隊掃街拜票。

郝龍斌與趙少康說，進到市場就感受到南投鄉親的熱情，從加油聲此起彼落、誠摯互動反應就知道，許淑華與張嘉哲用心服務地方，在地民眾都看得見。

對於民進黨挾帶全國之力、多次到南投輔選候選人，他們認為這是選情告急的表現，腳步比嘴更誠實的行為。更回擊國家在民進黨主政下，已經是黑金合流，蔡英文總統要打黑金前，先檢討自己身邊的人。

許淑華感謝郝龍斌和趙少康南下支持，更感謝鄉親們的鼓勵，她已經準備好了，未來她若擔任縣長，一定會帶著鄉親的期待全力為南投服務。張嘉哲說，每一雙鄉親緊握的手，都是對他們的支持，未來他會帶著這些支持愛護，為鄉親創造更好的南投。