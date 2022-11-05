在5日PLG開幕戰賽後，找遍聯盟官方或台北富邦勇士提供的比賽照片資料夾，怎麼也找不到生涯首次披上勇士戰袍的「魔獸」謝宗融身影，畢竟他只替補打了8分24秒，全場沒有任何出手，僅留3籃板、2抄截數據，聯盟官方或球隊攝影想拍到他都難，他賽後笑著說：「因為我的主要工作在防守與籃板！」

上季還在SBL台銀效力的謝宗融，新球季宣告跳槽PLG勇士，卻在今年6月進行右腳踝骨刺手術，從此進入漫長且辛苦的復健期，直到昨天晚上才知道自己今天開幕戰必須上場，「原本設定就是打10分鐘，這是我的短期目標，目前大約恢復6、7成。」

「現在我最重要的是熟悉球隊體系，能夠加盟2連霸的勇士，我就是抱持來學習的心態，原本我以為有機會跟曾文鼎學習，沒想到卻僅看過他一次，他就離隊了，」謝宗融說，「只是今天可以上場看到滿場地主球迷的支持，真的很開心，這在SBL不可能看到。」

回顧自己過去3個多月的辛苦復健期，謝宗融不禁苦笑表示，「復健期間真的心情很低落，也感到很辛苦，能夠走到今天這步很不容易，我只想要努力幫到球隊，畢竟我當前主要工作在防守與籃板，我們隊上擁有很多的攻擊點，暫時無需我加入進攻。」