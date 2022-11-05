2022台灣木蘭足球聯賽(補賽)第2循環精彩進球影片

木蘭女足聯賽今天結束2022年賽季，已提前封后的花蓮在主場大雨中靠詹筆涵、許翊筠的進球後來居上，以3比2氣走桃園戰神，戰績10勝5和成為賽史第3支全季不敗勁旅，同時達成隊史300顆聯賽進球里程碑，在花蓮田徑場驕傲捧起第5座聯賽冠軍獎盃。

花蓮雖已在兩周前提前登基，仍要力拚隊史第2次不敗封后紀錄，同時在木蘭聯賽已累積298顆進球，也要挑戰隊史300球里程碑。不過滂沱大雨讓雙方都難以進攻，第31分鐘花蓮右後衛潘彥昕大腳吊中，譚汶琳頭槌擺渡，包抄遠柱的林凱玲頂球剛好越過出擊的門將吳卓蔚頭頂入網，花蓮上半場1比0領先。

花蓮林凱玲（左二）上半場首開紀錄，與頭槌助攻的譚汶琳（左一）擁抱慶祝。（中華足協提供）

花蓮此役讓小將劉穎嘉守門吸取經驗，未料第58分鐘她在禁區外大腳解圍，球剛好踢在普馨慧身上彈入門內。扳平的戰神繼續搶攻，第72分鐘楊小娟在左側禁區橫傳，劉穎嘉撲救未果，遠柱跟進的蕭雅瑄輕鬆打入空門，戰神2比1首次在本季聯賽取得領先。

眼看冠軍隊不敗之身即將不保，第84分鐘花蓮一記左路長傳就要落入吳卓蔚腳下，球卻神奇的在積水處停住，花蓮國腳詹筆涵飛身一挑閃過吳卓蔚的滑鏟，帶入左側禁區以左腳鏟射打入空門，以隊史第300顆聯賽進球追平比分。

花蓮女足成為繼台中藍鯨之後，木蘭聯賽第2支團隊進球300顆的隊伍，進球的林凱玲（右起）、許翊筠、詹筆涵賽後合照慶祝。（中華足協提供）

第88分鐘，花蓮陳雅惠要殺入禁區搶球，被阻擋的戰神後衛魏采萍撞倒，裁判吹判12碼極刑，許翊筠操刀破門，讓花蓮驚險拿下勝利，也使戰神成為賽史首支單季全敗隊伍（15敗）。

高雄陽信與台北熊讚則在台北田徑場互繳白卷，以0比0握手言和。陽信拿到和局的1分，也以1分之差拉下新北航源，拿下平隊史最佳的第3名，熊讚則以第5名作收。木蘭聯賽本季除前兩名對調，3至5名均與去年相同，但3隊之間只差3分也空前激烈。